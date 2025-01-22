ALTENKIRCHEN – Benefizkonzert in der Stadthalle Altenkirchen begeistert das Publikum – Heeresmusikkorps der Bundeswehr sorgt für ein musikalisches Highlight

Ein Abend voller Musik, Gemeinschaft und Begeisterung: Am Dienstag, 29. Oktober, fand in der Stadthalle Altenkirchen ein festliches Benefizkonzert des Heeresmusikkorps der Bundeswehr Siegburg statt. Veranstaltet wurde das Konzert von der Schützengesellschaft Altenkirchen 1845 e. V., die damit ihr 180-jähriges Bestehen feierlich abschloss. Der Erlös des Abends kommt der Tafel Altenkirchen zugute.

Schon vor Konzertbeginn füllte sich die Stadthalle bis auf den letzten Platz. Zahlreiche Musikfreunde aus Altenkirchen und der Region wollten sich den besonderen Abend nicht entgehen lassen. Nach der feierlichen Eröffnung präsentierten die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Oberstleutnant Timor Oliver Chadik ein abwechslungsreiches Programm – von traditionellen Märschen über sinfonische Blasmusik bis hin zu einem Medley aus My Fair Lady.

Besondere Highlights waren mehrere Solobeiträge, die vom Publikum mit großem Beifall honoriert wurden. Zwischendurch führte der Dirigent mit humorvollen Anekdoten und Hintergrundinformationen durch das Programm und sorgte für eine lockere, sympathische Atmosphäre.

„Dieses Konzert war für uns nicht nur ein musikalischer Genuss, sondern auch ein Zeichen für Zusammenhalt und Engagement“, sagte der Vorsitzende der Schützengesellschaft, Jörg Gerharz, im Anschluss an die Veranstaltung. „Wir freuen uns sehr über die große Resonanz und die Unterstützung, die wir erfahren haben.“

Mit langanhaltendem Applaus und der Nationalhymne als stimmungsvolle Zugabe endete ein Abend, der vielen Besucherinnen und Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. Eines steht bereits fest: Das Konzert war ein voller Erfolg – musikalisch wie menschlich. Fotos: Diana Wachow