ALTENKIRCHEN – Badminton-Aktionstag bei der FEBA in Altenkirchen Honneroth

Jugendtrainer Harald Drumm und Jugendspielerin Sofia Frank vom Badminton Club Altenkirchen besuchten die FEBA, eine Grundschule in Altenkirchen Honneroth für einen Badminton-Aktionstag. Innerhalb von vier Schulstunden konnten die dritten und vierten Klassen der Grundschule den Sport ausprobieren.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurde zur Auflockerung das beliebte Aufwärmspiel „Feuer-Wasser-Blitz“ gespielt. Dann war es so weit. Jeder bekam einen Badmintonschläger in die Hand. Um ein Gefühl für die Handhabung des Balls zu bekommen, versuchten die Schüler den Ball mehrmals hintereinander in die Luft zu spielen, ohne dass der Ball auf den Boden fällt. Die Kinder lernten schnell, dass es gar nicht so einfach ist und es ein paar Anläufe braucht. Als nächstes wurden Rückhand Aufschläge geübt. Dabei ließ sich Trainer Harald Drumm was ganz Besonderes einfallen, um es den jungen Schülern spielerisch beizubringen. Der Ball stellte eine „Stinkesocke“ dar, die vom Körper weggehalten wird. Der Schläger stellte die Tür des Kinderzimmers dar. Die stinkende Socke sollte mit der Bewegung des Schlägers also aus dem Kinderzimmer geworfen werden.

Anschließend wurde zur Stärkung des Reaktionsvermögens der Ball gegen die Wand gespielt, dabei kam dieser wieder schnell zurück. Die Kinder sollten versuchen, den Ball so oft es geht zurück an die Wand zu spielen, ohne dass er auf den Boden landet. Nun hatten die Schülerinnen und Schüler der FEBA ein gutes Gefühl für die Führung des Badmintonschlägers und das Treffen des Balls und konnten endlich auf die Spielfelder und gegeneinander spielen.

Es ist sehr erfreulich, dass die Aktion so gut ankommt. Die Kinder hatten sehr viel Spaß, einige zeigten eine sportliche Begabung und Begeisterung für diesen Sport. Der BC Altenkirchen bot dieses Event bereits bei der Pestalozzi-Schule und der Erich-Kästner-Schule in Altenkirchen an. Nach den Sommerferien wird der Badminton Club Altenkirchen noch weitere Grundschulen im Umkreis besuchen und hoffentlich auch dort Begeisterung bei den jungen Schülerinnen und Schülern für den Sport wecken.