ALTENKIRCHEN – ASG Breitensportabteilung Wanderung am 30. März 2025

Die Breitensportabteilung lädt zur Wanderung am 30. März 2025 ein. Getroffen wird sich um 10:00 Uhr an der Schürdter Höhe zur Wanderung, anschließend wird sich im Thairestaurant am Buffet gestärkt. Dort werden auch die Sportabzeichen verliehen. Für Mitglieder ist es kostenlos, erwachsene Nichtmitglieder zahlen einen Kostenbeitrag von 10 Euro. Bitte bei den Übungsleitern oder bei Antje Hammer: 0177-6894307 anmelden!