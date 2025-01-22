ALTENKIRCHEN – Altenkirchens Karnevalszug am Sonntag, ohne Regen und Schnee, dafür aber sehr kalt

Durch die Kreisstadt Altenkirchen zog am Sonntag bei frostigen Wetterbedingungen der Karnevalszug mit Beteiligung von örtlichen Vereinen, der Geschäftswelt, befreundeten Karnevalsgesellschaften, der Altenkirchener Karnevalsprinzessin, Bürgermeister Jüngerich und Stadtbürgermeister Lindenpütz.

Fotogalerie: Renate Wachow