ALTENKIRCHEN – Altenkirchener Proklamation in der Stadthalle – Wer wird die neue Tollität der KG Altenkirchen 1972 e.V.

Die Prinzenproklamation findet Freitag, 14. November 2025 in der Stadthalle Altenkirchen statt! „Narren tragen rote Nasen, ziehen singend durch die Straßen, Jubelschrei: Helau! Schepp Schepp!!! – das holt die Narren aufs Parkett!“ Nach langer Pause laden die Karnevalisten der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 e.V. wieder in die Stadthalle zu Altenkirchen ein.

Sitzungspräsidentin Alina Römer wird gemeinsam mit Alexander Böhning und Ehrenpräsident Karl-Heinz Fels pünktlich um 19.11 Uhr die Karnevalszeit, mit einem dreifach – aus dem Herzen kommenden – Alekärch – Schepp Schepp, eröffnen.

Die Frage, die nun jedem unter den Nägeln brennt, welcher Jeck wird die Alekärjer Karnevalisten durch die bevorstehende Session führen?!?!

Die neue Tollität der Kreisstadt wird nebst Gefolge Einzug in die „närrische Stadthalle“ nehmen dürfen und sich von ihrem Narrenvolk hochleben lassen! Die Proklamation wird auch in diesem Jahr wieder durch einen Vertreter der Stadt Altenkirchen, der Sitzungspräsidentin und einem Vertreter der KG Altenkirchen vorgenommen. Die angereisten befreundeten Karnevalsvereine und örtlichen Vereine werden der neuen Tollität ihre Aufwartung machen. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!!! (mm)