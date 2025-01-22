ALTENKIRCHEN – „Alekärjer Geißböck“ auf großer Fanclub-Tour in Augsburg

Am letzten Wochenende im Februar unternahm eine Delegation des Fanclubs eine Reise nach Augsburg, um dort den geliebten „FC“ bei dessen Fußball-Bundesliga-Auswärtsspiel zu unterstützen. Bei strahlend schönem Wetter genoss man nachmittags zunächst die tolle Atmosphäre in einem Brauhaus und begab sich danach zum Flutlichtspiel ins Augsburger Stadion. Leider wurde die Partie nach grottenschlechter Leistung des FC mit 0:2 verloren, das tat dennoch der guten Stimmung an diesem und auch noch am nächsten Tag keinen Abbruch und es sollte mit Sicherheit nicht die letzte Reise mit dem FC gewesen sein.