ALTENKIRCHEN – A.S. Fanning gastiert im Kultursaloon der Stadthalle Altenkirchen

Der in Berlin lebende, irische Songwriter A.S. Fanning verbindet einen Kern aus introspektivem Folk mit der Wucht und Breite von Rock, Wave und psychedelischem Pop.

Am Samstag, 28. März ist er ab 20 Uhr zu Gast in der Altenkirchener Stadthalle. Einlass ist um 19 Uhr.

Seine Themen sind selten optimistisch – Vergänglichkeit, die fragile Beschaffenheit unserer Realität, allgemeines Unbehagen über viele Aspekte unsere Gegenwart – aber sein markanter Bariton und eine virtuose Band kleiden sie in unheimlich schöne, dichte Klanglandschaften.

Sein letztes Album „Mushroom Cloud“ (2023) erhielt europaweit viel Aufmerksamkeit und festigte seinen Ruf als einer der faszinierendsten Songwriter Irlands. Die Presse sah das furchtlose Songwriting auf „Mushroom Cloud“ als einen Meilenstein seiner Karriere und zog Vergleiche zu Größen wie Leonard Cohen und Scott Walker. Fanning wurde unter anderem vom Far Out Magazine als Songwriter of the Year 2023 und für die Best Lyrics of 2023 ausgezeichnet. Gemeinsam mit seiner Band spielte er Konzerte für den WDR Rockpalast und Deutschlandfunk „On Stage“, begleitet von umfangreichen Tourneen durch Deutschland, Großbritannien, Skandinavien, die Niederlande und Frankreich.

Für sein viertes Soloalbum „Take Me Back To Nowhere“ arbeitete Fanning erneut mit Produzent und Tontechniker Robbie Moore zusammen. Aufgenommen wurde das Album im Studio Idea Farm, einem abgelegenen, umfunktionierten Bauernhof in Südschweden, an dessen Ausbau Fanning in den letzten Jahren selbst häufiger mitgewirkt hatte.

Der Entstehungsprozess des Albums war offener und experimenteller als bei seinen Vorgängern. Die neuen Songs entstanden gemeinsam mit seiner internationalen Liveband: Bernardo Sousa (E-Gitarre), Dave Adams (Orgel, Synthesizer, Klavier), Fred Sunesen (Schlagzeug) und Felix Buchner (Bass). Als Gastmusikerin steuerte Marta Zapparoli atmosphärische Klangtexturen bei.

Die ursprünglich live eingespielten Stücke wurden im Prozess dekonstruiert und völlig neu zusammengesetzt, wodurch Ambient-Elemente und karge, weitläufige Klanglandschaften weiter in den Vordergrund treten. Ein gebrochenes Handgelenk zwang Fanning dazu, seinen Songwriting-Prozess an Keyboard und Drum-Machine zu verlagern – ein Bruch mit seiner gewohnten Arbeit an der Gitarre, der jedoch neue Perspektiven eröffnete: „Die Herangehensweise ist eine völlig andere“, erklärt er. „Man denkt viel stärker darüber nach, wohin die Dynamik eines Songs führen soll. Manchmal lässt man sich einfach vom Momentum der Texte tragen, anstatt an Akkorden oder klassischen Songstrukturen festzuhalten.“ In den Proben mit der Band entwickelten sich aus diesen Fragmenten komplexe, vielschichtige Songs.

Tickets sind ab 21€ im Kulturbüro in der Marktstr. 30 in Altenkirchen erhältlich, sowie online über www.kultur-felsenkeller.de (hier zuzügl. VVK-Gebühren). An der Abendkasse kosten die Tickets 26€. Ermäßigung für Schüler, Studenten, BFD, FSJ ab 11€ – Sa. 28.03.2025 – Beginn: 20 Uhr; Einlass: 19 Uhr – Ort: KulturSalon Stadthalle, Quengelstraße 7, 57610 Altenkirchen – Eintritt: VVK ab 21€; ABK 26€ zuzügl. Gebühren – Schüler, Studenten, BFD, FSJ ab 11€ zuzügl. Gebühren