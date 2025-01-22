ALTENKIRCHEN – 50 Jahre NABU Altenkirchen

Feiern Sie mit uns 50 Jahre NABU Altenkirchen am 20.06.2026 von 14.30 bis 18.00 Uhr am Dorftreff in Werkhausen (ausgeschilderte Parkmöglichkeiten in der Nähe)

Das erwartet Sie: Ausstellung zum NABU Altenkirchen – unsere Tätigkeitsschwerpunkten mit Rückblick in die Vereinsgeschichte Schnupperangebote zum Mitmachen für alle: z.B. Wassererlebnis für Jung und Alt – dem Leben im Wasser auf der Spur unsere vierbeinigen Landschaftspfleger – Lernen Sie die Vielfalt alter Schafrassen kennen Streuobstwiesenprodukte der Manufaktur Geiger – Prisecco-Probierstand und Verkauf

Theater „Fräulein Brehms Tierleben“:

Das einzige Theater weltweit für gefährdete, heimische Tierarten. Erstaunliches und Wissenswertes als artgerechte Unterhaltung, nicht nur für Erwachsene.

15.00 Uhr „Lepidoptera – Die Schmetterlinge“

17.00 Uhr „Felis silvestris – Die Wildkatze“

Hits für Kids:

Märchenerzählerin Monika Zottmann

Kreativangebote für Kinder – Gute Geister, Wasserelfchen, Papierschiffbasteln mit Regatta auf dem Mehrbach, Schatzsuche im Heu… „Sofaplausch“ – kommen Sie „natürlich“ mit uns ins Gespräch Wir haben ein „offenes Ohr“ für Ihre Fragen und Anliegen

Wählen Sie zwischen zwei zeitgleichen Spaziergängen (Start 14.30 Uhr):

Treffpunkt: bei den Schafen Dauer: ca. 1,5 Stunden begrenzte Teilnehmerzahl „im TAL“ – Führung durch den Skulpturenpark mit Kim Wortelkamp Seit 1986 gestalten über 40 Menschen unterschiedlicher Professionen den Talraum mit ortsbezogenen Kunstwerken, die in einen behutsamen Dialog mit der Landschaft treten.

Oder „Naturschätze im Mehrbachtal“ – Spaziergang mit Biologe Immo Vollmer

Das obere Mehrbachtal ist ein Kerngebiet der „Leuscheider Heide“ (FFH-Gebiet). Der naturbelassene Mehrbach wird hier durch Bruch- und Quellwälder aber auch durch Quellmoore gespeist. Lernen Sie die Besonderheiten des Tals und daraus abgeleitete Entwicklungsziele kennen und begegnen Sie Tieren und Pflanzen am Wegesrand.

Foto-Projekt ‚Mein Lieblings-Ort in der Natur‘ – Ausstellung mit Preisauslosung um 17.30 Uhr

Raupen-Show mit Natalia Eulberg – Einen Schmetterling zu sehen ist schon ein sehr kurzes und flüchtiges Glück. Doch wie oft bekommen wir eine Raupe zu Gesicht? Von pfeifenden Schmetterlingen über klickende Raupen. Wie fühlt sich eine Raupenmassage an? Wie hört sich eine Raupe an? Schmeckt Raupenscheiße? Kann sich der Schmetterling an sein Raupendasein erinnern? Finden Sie Antworten auf ungewöhnliche Fragen. Um 16 Uhr im „Haus für die Kunst“, Schulstr. 18, 57635 Hasselbach …und zum guten Schluss am fast längsten Tag im Jahr:

„Leuchten“ im Tal – Lernen Sie ab Einbruch der Dämmerung nachtaktive Falter kennen Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt: Buffet mit Waffeln, Kuchen und herzhaften Quiches, heiße und kalte Getränke. Programmänderungen sind noch möglich – hierüber informieren wir kurzfristig auf der Website: www.nabu-altenkirchen.de