ALTENKIRCHEN – 5. Platz innerhalb der Spitzenreiter auf Weltebene – SPORTING-Athletin beweist ihre Klasse in Belgien

Nach einem Rückschlag bei den Dutch Open traten Silas Anel-Fernandez und Ronja Maria Jungbluth im belgischen Lommel zu einem weiteren Weltranglistenturnier mit nur kurzer Regenerations- und Zwischenvorbereitungszeit an. Letztere fühlte sich angesichts der Niederlage in den Niederlanden und hinzukommender Erschwernis, Training und Schule auf höchstem Niveau zu vereinbaren, nicht optimal vorbereitet, zeigte aber durch ihre letztliche Leistung im Wettbewerb mit der internationalen Top-Konkurrenz, dass die Eigenwahrnehmung in Kombination mit dem hohen Anspruch an sich selbst oft falsch ist.

Die Qualität ihrer Arbeit im Training und auch das eigenverantwortliche Training daheim beweisen wieder einmal, dass die Klasse dieses Niveaus durch Disziplin, gestützt durch im Training feinjustierte technische und taktischen Raffinessen, erreicht wird.

Nach deutlichen Siegen gegen die Schweiz und eine starke deutsche Gegnerin wurde Jungbluth erst im dritten Kampf durch eine Holländerin gestoppt.

Silas Anel-Fernandez und Julia Schwarz dominierten ihre Gegner zu Anfang jeder Runde stark, ließen sich hingegen dann in schließlich knappen Kampfergebnissen immer wieder die Führung abnehmen.

Grundsteine für das Bestehen auch dieser Qualitätsebene werden bei SPORTING Taekwondo in den Anfängerkursen gelegt, bei denen Sportler und Eltern nicht im Entferntesten daran denken, mal auf dieser Ebene überhaupt mitzukämpfen. Natürlich ist dies bei keinem der Sportler ein Muss.

Informationen zum Training ab 4 Jahren erhält man unter 016094504797 oder auf www.sporting-taekwondo.de