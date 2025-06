ALTENKIRCHEN – 24. Westerwälder Literaturtage – 01. Juli 2025, ab 19:00 Uhr, im Theodor-Maas-Haus, in der Wilhelmstraße 6, in 57610 Altenkirchen – Anne Gesthuysen: Vielleicht hat das Leben Besseres vor

Die Veranstalter der Westerwälder Literaturtage geben bekannt, dass es für die Lesung mit Anne Gesthuysen am 01. Juli ab 19:00 Uhr im Theodor-Maas-Haus in Altenkirchen nur noch Karten in der Evangelischen öffentlichen Bücherei Altenkirchen zu kaufen gibt. Über das Ticketportal Ticket Regional sind keine Karten mehr erhältlich. Bei Interesse wenden Sie sich gerne unter der Telefonnummer 02681 70972 oder per Mail unter buecherei.altenkirchen@ekir.de an die Bücherei. Im Vorverkauf kosten die Eintrittskarten 15 €. Sollte es an der Abendkasse noch Tickets geben, kosten diese 18 €. Foto: Stephan Pick