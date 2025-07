ALTENKIRCHEN – 18 Fighter absolvieren zum nächsten Gürtel und beweisen weiteren körperlichen und mentalen Fortschritt

Wieder einmal bot SPORTING Taewkondo einigen Sportlern im breitensportlichen Bereich die Möglichkeit, sich im traditionellen Bereich der asiatischen Kampfkunst ein Ziel und den Prüfungstermin als Initiator zum Erarbeiten und „Feinschleifen“ der geforderten Inhalte zu setzen.

In verschiedenen traditionellen, theoretischen, leistungssportbezogenen sowie auch von anderen Kampfkünsten beeinflussten sowie Transfer-Aufgaben überzeugten die Prüflinge mit für die Prüfung ausgebesserten körperlichen Fertigkeiten in Koordination, Kraft, Ausdauer, Treffsicherheit, aber auch geistig weiterentwickelten Fähigkeiten wie Geduld, Disziplin, Selbstsicherheit oder Überwindung, um nur einige zu nennen.

Mit jedem neuen Gürtel sollen diese beiden Schienen in Einklang immer weiter optimiert werden, was schließlich im schwarzen Gürtel (symbolisch als Zusammenkunft aller Farben sowie auch all dieser Fertigkeiten) mündet, aber niemals endet – nicht im Kampfsport und auch nicht außerhalb dessen.

Folgende Prüflinge erfüllten die ihre eigenen, als auch die Trainererwartungen und wurden mit der nächsten Graduierung ausgezeichnet: 9. Kup (weiß-gelb): John Koshy, Ole Mieszko Mosch, Luis Schönemann, Ida Nora Nordt, Lea Sophie Antoine, Sinan Kiran, Helena Marie Antoine, Semina Kaya. 8. Kup (gelb): Dominik Alexander Sharko, Ilan Kraft, Max Graumann, Levin William Schmieder, Gabriel Shady, Annelie Jäschke. 6. Kup (grün): Cecilia Alexandra Sharko. 4. Kup (blau): Julia Schwarz. 3. Kup (blau-rot): Emma Marilene Schleifenbaum. 2. Kup (rot): Noah Shady.