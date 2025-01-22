ALTENKIRCHEN – 11 Medaillen in Lüdenscheid – Ernster Wettkampf für den Nachwuchs, Testturnier für die Spitze

Mit insgesamt elf Medaillen kehrte SPORTING Taekwondo von den Arnsberg Open 2026 zurück, zu der auch ausländische Teams aus bspw. Dänemark oder den Niederlanden anreisten. Neben den erfolgreichen Nachwuchssportlern nutzten auch die beiden erfahrenen Athleten Jan Wiedemann und Alissa Weiss das Turnier, um neue taktische Varianten unter Wettkampfbedingungen zu erproben – und wurden dafür in insgesamt fünf gewonnenen Kämpfen jeweils mit der Goldmedaille belohnt.

Besonders dominant präsentierten sich Jonathan Möller und Leon Eheim. Sie gewannen in Summe ebenfalls fünf Kämpfe, jeweils vorzeitig durch Überlegenheit, und unterstrichen damit eindrucksvoll ihre starke Form.

Das Turnier bot dem gesamten Team eine hervorragende Gelegenheit, Wettkampferfahrung zu sammeln, neue Strategien zu testen und mit einer starken Medaillenausbeute die Sommersaison abzuschließen.

Annemarie Möller und Maria Sand kämpften sich eindrucksvoll ins Finale und verdienten sich eindrucksvoll Silber.

Viele der hier kämpfenden (inklusive ihrer Eltern) hätten am Start ihrer Laufbahn nie vermutet, mal auf ein Turnier zu fahren und wuchsen, unabhängig vom Ergebnis, überraschend stark im Training und in der Vorbereitung über sich hinaus. Es geht, trotz Leistungsstärke des Vereins, bei SPORTING Taekwondo nicht in erster Linie darum, nur Top-Athleten auszubilden, sondern jedes einzelne Individuum, nach seinen persönlichen Gegebenheiten, Stück für Stück weiterzubringen und die Sportler selbst zu überraschen, wie schön Erfahrungen und Herausforderungen sein können – unabhängig vom Ergebnis.

PLATZ 1: Leon Eheim Jonathan Möller Jan Wiedemann Alissa Weiss

PLATZ 2: Maira Sand Annemarie Möller

PLATZ 3: Savelij Hermann Jyoyash Shrestha Zoey Nedic Nikita Schatt James Christian Swietlik