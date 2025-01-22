Bürgerkurier

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ALMERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Almersbach

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ALMERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Almersbach

Am Montag, 29. Juni 2026, 18:30 Uhr, findet im „Treffpunkt Zur Alten Schule“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
  2. Auftragsvergabe – Behebung Flurschaden (Versicherungsschaden)
  3. Auftragsvergabe – Erneuerung Sektionaltor
  4. Auftragsvergabe – Erneuerung einer Straßenleuchte, Steimeler Weg
  5. Betrieb des Grünabfallzwischenlagerplatzes
  6. Informationen des Ortsbürgermeisters
  7. Verschiedenes
  8. Einwohnerfragestunde

Klaus Quast

Ortsbürgermeister

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