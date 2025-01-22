ALMERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Almersbach
ALMERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Almersbach
Am Montag, 29. Juni 2026, 18:30 Uhr, findet im „Treffpunkt Zur Alten Schule“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Auftragsvergabe – Behebung Flurschaden (Versicherungsschaden)
- Auftragsvergabe – Erneuerung Sektionaltor
- Auftragsvergabe – Erneuerung einer Straßenleuchte, Steimeler Weg
- Betrieb des Grünabfallzwischenlagerplatzes
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Klaus Quast
Ortsbürgermeister