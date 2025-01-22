ALMERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Almersbach

Am Montag, 29. Juni 2026, 18:30 Uhr, findet im „Treffpunkt Zur Alten Schule“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Auftragsvergabe – Behebung Flurschaden (Versicherungsschaden) Auftragsvergabe – Erneuerung Sektionaltor Auftragsvergabe – Erneuerung einer Straßenleuchte, Steimeler Weg Betrieb des Grünabfallzwischenlagerplatzes Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Klaus Quast

Ortsbürgermeister