ALMERSBACH – Jahreshauptversammlung SSV Almersbach-Fluterschen e.V.

Im “Treffpunkt zur Alten Schule“ in Almersbach fand die Jahreshauptversammlung des SSV Almersbach-Fluterschen e.V. statt. Der geschäftsführende Vorstand des Vereins, H.-J. Nöller, W. Vorspohl, J. Krämer, konnte in angenehmer Atmosphäre einige der Mitglieder begrüßen. Der Verein war auch im letzten Jahr aktiv, was Veranstaltungen betrifft. So gab es, neben der Ausrichtung der Heimspiele des Fußballteams, auch wieder eine Saisonabschlussfeier, eine Weihnachtsfeier und die Teilnahme am Karnevalsumzug in Altenkirchen. Außerdem betreute der Verein eine Station des Kühlwagenwanderweges. Wolfgang Vorspohl und die Meistermannschaft der Saison 2021/2022 erhielten 2024 die Sportlerehrung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und Hans-Joachim Nöller wurde für 43 Jahre Schiedsrichtertätigkeit geehrt.

In der Fitnessgruppe trainieren weiterhin die Frauen der Gymnastikgruppe des HSV Helmenzen gemeinsam mit denen des SSV Almersbach-Fluterschen unter der Leitung von Jeannette Ittenbach. In diesem Jahr haben sich einige Damen das Ziel gesetzt, gemeinsam mit den Fußballern, das Sportabzeichen zu erwerben.

In der Abteilung Eisstockschießen besteht weiterhin Neubesetzungsbedarf für den Abteilungsleiterposten. Insgesamt wäre es wünschenswert, wenn sich mehr Mitglieder in der Eisstocksparte engagieren würden. Die Bahn wurde im letzten Jahr mehrfach von Gruppen gebucht und beim Kühlwagenwanderweg konnten die Besucher den Sport ebenfalls ausprobieren, was auf Begeisterung stieß.

Auch in diesem Jahr gab es wieder Jubilare für langjährige Mitgliedschaft. In Abwesenheit wurde folgendes zu ehrende Mitglied genannt: Walter Nöllgen (70 Jahre). Vier Mitglieder bekamen vor Ort ihre Ehrungen ausgesprochen. Wolfgang Vorspohl (25 Jahre), Bernd Krämer (60 Jahre), Friedel Guse (70 Jahre) und Lothar Gäfgen (75 Jahre).

Bei den Vorstandswahlen wurde Hans-Joachim Nöller in sein Amt im geschäftsführenden Vorstand wiedergewählt. Wolfgang Vorspohl stand für sein Amt im geschäftsführenden Vorstand nicht mehr zur Wahl. Ihm wurde für seine langjährige Tätigkeit gedankt. Annah Kornely-Tran bekam das Vertrauen der Versammlung und wurde neu in den geschäftsführenden Vorstand gewählt. Damit gibt es ein Novum im Vorstand des SSV, denn erstmalig ist der Frauenanteil höher. Neue Kassenprüfer sind Dominik Strehlow und Maik Nöller. Im Anschluss gab es noch regen Austausch bei kühlen Getränken sowie Mett- und Käsebrötchen. (jk)