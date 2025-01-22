A K T U E L L – MUDENBACH – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Mudenbach und Wahlrod – 14jähriger E-Scooterfahrer schwer verletzt

Am 11.05.2026 ereignete sich gegen 17:20 Uhr auf de L 265 zwischen den Ortschaften Mudenbach und Wahlrod ein Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer befuhr die L 265 aus Wahlrod kommend in Richtung Mudenbach. Im Weiteren befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem E-Scooter aus einem Waldweg kommend die L 265. In diesem Zusammenhang versuchte der PKW-Fahrer noch nach links auszuweichen, ebenso wie der E-Scooter-Fahrer. Der E-Scooter-Fahrer geriet auf die Motorhaube und schlug auf die Fahrzeugfrontscheibe auf. Der gemäß des aktuellen Ermittlungsstandes schwer- jedoch nicht lebensbedrohlich verletzte E-Scooter-Fahrer war vor Ort ansprechbar und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit einem Hubschrauber dem Uniklinikum Bonn zugeführt. Die L 265 war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Neben der Polizei Hachenburg war der Rettungsdienst im Einsatz. Quelle: Polizei – Foto: Archiv BK