A K T U E L L – KOBLENZ – Explosion in der Arenberger Straße in Koblenz

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst samt Hubschrauber im Einsatz in der Arenberger Straße. Es kam zur Explosion eines Kompressors in einer Autowerkstatt. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei sind zwei Personen verletzt. Die Arenberger Straße ist zwischen Bergstraße und Neuer Weg in beide Richtungen gesperrt. Quelle: Polizei