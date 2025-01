A K T U E L L – BETZDORF – Wohnhausbrand in Betzdorf in der Scheuerfelder Straße

Die Leitstelle Montabaur alarmierte am Freitagvormittag, 10. Januar 2025, um 10:13 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Betzdorf, in der Scheuerfelder Straße. Bei einem Garagenbrand hat das Feuer bereits auf das Wohnhaus übergegriffen. Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei sind aktuell im Einsatz. Die Scheuerfelder Straße ist wegen der Löscharbeiten gesperrt. Quelle: Polizei – Foto: Archiv BK