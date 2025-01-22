A K T U E L L – BETZDORF – Aktuelle Einsatzlage in Betzdorf

Freitagmorgen kam es in der Johannes-Krell-Straße in der Ortslage Betzdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Familienmitgliedern, bei der nach derzeitigem Stand der Polizei drei Personen teilweise schwer verletzt wurden. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Quelle Polizei