Veröffentlicht am 27. November 2024 von wwa

EHLSCHEID – Verkehrsunfall in Ehlscheid

Dienstagnachmittag, 26. November 2024, gegen 14:00 Uhr ereignete sich in der Parkstraße in Ehlscheid ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Im einspurigen Bereich kam es bei einer mit Ampelanlage geregelten Baustelle zu einer Kollision im Begegnungsverkehr. Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Bislang konnte noch nicht abschließend geklärt werden, welcher Fahrer zuvor gegebenenfalls das Rotlicht der Ampel missachtet hatte. Die beiden Unfallbeteiligten machen hierzu gegensätzliche Angaben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei