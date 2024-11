Veröffentlicht am 16. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Lesung im Theodor-Maas-Haus: Heiner Feldhoff erinnert an NS-Opfer Pauline Leicher

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gegen das Vergessen“ des Arbeitskreises Mahnwache Altenkirchen fand am Dienstag, dem 12. November, eine eindrucksvolle Lesung im Theodor-Maas-Haus statt. Heiner Feldhoff, Schriftsteller aus Oberdreis-Lautzert, präsentierte sein aktuelles Buch „Pauline Leicher oder Die Vernichtung des Lebens“. Gemeinsam mit Claudia Schwamberger, ebenfalls aus Lautzert, las er Passagen aus der bewegenden Biografie einer Frau, die im Zuge der NS-Euthanasie ermordet wurde. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Aljoschka Dippold am Klavier.

Feldhoff erzählt in seinem Buch die Lebensgeschichte von Pauline Leicher, einer geistig beeinträchtigten Frau aus Lautzert, die 1941 in der Tötungsanstalt Hadamar als sogenanntes „unwertes Leben“ in der Gaskammer ermordet wurde. Obwohl keine Fotos oder persönlichen Dokumente von Pauline Leicher existieren, gelang es Feldhoff, durch akribische Recherche die Lebensgeschichte dieser Frau und die Umstände ihrer Ermordung zu rekonstruieren.

Die Lesung war dabei mehr als eine literarische Veranstaltung: Im Wechsel mit Claudia Schwamberger erinnerte Heiner Feldhoff an eine Frau, die vergessen werden sollte und machte die Schrecken der NS-Vernichtungspolitik greifbar – nicht zuletzt, weil das Geschehen geografisch und historisch so nah ist. Das zeigte sich auch an der Tatsache, dass die rund 60 Zuhörenden ausdrücklich auf eine eigentlich geplante Pause verzichten wollten, um den Fluss der Lesung mit der musikalischen Umrahmung nicht zu unterbrechen.

Mit dieser Lesung endete die Veranstaltungsreihe „Gegen das Vergessen“. Feldhoffs eindringliches Buch ist nicht nur ein Appell gegen das Vergessen, sondern auch eine Mahnung zur Wachsamkeit – auch und gerade im Westerwald und angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Die Veranstaltung unterstrich einmal mehr, wie wichtig es ist, die Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes wachzuhalten und sich aktiv mit den dunklen Kapiteln der Geschichte auseinanderzusetzen. Das Buch „Pauline Leicher oder Die Vernichtung des Lebens“ (158 Seiten, mit Fotos) ist 2023 im Rhein-Mosel-Verlag erschienen. Foto: Kirchenkreis

