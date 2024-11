Veröffentlicht am 13. November 2024 von wwa

MAINZ – ORGEL-HIGHLIGHT IN MAINZ – 4. Mainzer Orgelspaziergang in fünf Kirchen am 17. November 2024

Am Sonntag, den 17. November 2024 werden fünf Orgeln in der Mainzer Innenstadt in jeweils halbstündigen Konzerten vorgestellt. Zwischen 13.30 Uhr und 17.45 Uhr können so die Orgeln in St. Ignaz, in der Augustinerkirche, im Dom, in St. Stephan und in der Christuskirche erlebt werden. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.

Der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz, Dachverband für die Musik in Rheinland-Pfalz, veranstaltet in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Kirchengemeinden nach den großen Erfolgen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 auch in diesem Jahr wieder einen Mainzer Orgelspaziergang. Beginn und Teilnahme kann zu jedem Zeitpunkt erfolgen. Es bietet sich damit die Möglichkeit, das große Klangspektrum der fünf ausgewählten Orgeln in der Mainzer Innenstadt zu erleben, verbunden mit einem Spaziergang durch die Mainzer Innenstadt.

Die halbstündigen Orgelkonzerte finden nach folgendem Zeitplan statt:

13.30 Uhr – 14.00 Uhr, St. Ignaz

14.15 Uhr – 14.45 Uhr, Seminarkirche (Augustinerkirche)

15.00 Uhr – 15.30 Uhr, Dom

16.00 Uhr – 16.30 Uhr, St. Stephan

17.15 Uhr – 17.45 Uhr, Christuskirche

Weinempfang im Anschluss in der Christuskirche. Der Eintritt ist frei um Spenden wird gebeten. Das detaillierte Programmheft mit Routenplan, Auskunft über Orgeln und Interpreten liegt in den teilnehmenden Kirchen aus. Foto: Archiv BK – wwa