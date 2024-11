Veröffentlicht am 9. November 2024 von wwa

HERDORF – KIRCHEN – Mehrere Diebstähle im Bereich der Polizei Betzdorf

Samstag, 09. November 2024, im Zeitraum zwischen 12 und 14 Uhr, kam es im Bereich der Polizeiinspektion Betzdorf zu insgesamt drei ähnlich gelagerten Diebstahlsdelikten. Die Tatorte konnten allesamt in Einkaufsmärkten (Kaufland, Tedox) lokalisiert werden. Die Täter entwendeten die Geldbörsen der Geschädigten, die sich entweder unmittelbar an deren Körper oder in deren unmittelbarer Nähe in einem Einkaufswagen befanden. In den Geldbörsen waren unter anderem Urkunden, Bargelder sowie diverse Debitkarten enthalten. In einem Fall kam es bereits zu mehreren Verwertungstaten mit der rechtswidrig erlangten Debitkarte. Die weitere Sachbearbeitung wird durch die Kriminalinspektion Betzdorf übernommen.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Tathergängen bzw. zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Betzdorf in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei