KOBLENZ – Thomas Wolff zum Ehrensenator der Hochschule Koblenz ernannt

Der Senat der Hochschule Koblenz hat auf Vorschlag des Präsidiums Thomas Wolff, Beiratsvorsitzender der wolfcraft GmbH, zum Ehrensenator der Hochschule Koblenz ernannt. Die feierliche Übergabe der Ernennungsurkunde erfolgte im Rahmen einer Sitzung des Hochschulrates in Anwesenheit von Wissenschaftsminister Clemens Hoch.

Thomas Wolff wurde aufgrund seiner langjährigen und herausragenden Verdienste um die Hochschule Koblenz und seine engagierte Tätigkeit als Förderer und Vermittler zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ausgezeichnet. Wissenschaftsminister Clemens Hoch zeigte sich sehr erfreut über die Entscheidung der Hochschule, Herrn Wolff zum Ehrensenator zu ernennen. „Sein langjähriges ehrenamtliches Engagement in den Gremien sowie seine Rolle als Vorsitzender des Fördervereins der Hochschule im Kreis Ahrweiler, die er bereits 1996 übernommen hat und bis heute ausübt, zeugen von seiner tiefen Verbundenheit und Vertrautheit mit der Hochschule Koblenz. Als Vermittler zwischen Wirtschaft und Hochschule und als Förderer des Austauschs zwischen Studierenden und Unternehmen ist und bleibt er für die Hochschulleitung ein verlässlicher Ansprechpartner und vertrauensvoller Berater“, sagte Minister Hoch.

Neben seinem Engagement als Vorsitzender des Remagener Förderkreises, dem „Förderkreis der Fachhochschule im Kreis Ahrweiler“, ist Wolff seit 2016 Mitglied des Hochschulrates der Hochschule Koblenz und war im November 2004 Gründungsmitglied des Kuratoriums des Remagener Förderkreises. Thomas Wolff kann mittlerweile auf eine 27-jährige Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz zurückblicken. In dieser Zeit hat er sich maßgeblich als Brücke zur Wirtschaft eingebracht. Sein unermüdliches Engagement für die Studierenden und die Region unterstreicht die Bedeutung seines Wirkens für die Hochschule und die Wirtschaftslandschaft in Rheinland-Pfalz.

„Mit der Ernennung von Thomas Wolff zum Ehrensenator ehrt die Hochschule Koblenz einen langjährigen Unterstützer und Wegbegleiter, dessen Engagement für die Hochschule und den Austausch mit der Wirtschaft nachhaltig gewirkt hat“, betont Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz.

Die wolfcraft GmbH, deren Beiratsvorsitzender Thomas Wolff ist, wurde 1949 von Robert Wolff gegründet und gilt als eine der führenden Familienunternehmen der DIY-Branche (DIY – Do it yourself) in Deutschland. Das Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Werkzeugen und Elektrowerkzeug-Zubehör spezialisiert hat, ist mittlerweile in über 50 Ländern weltweit aktiv und prägt die Branche seit Jahrzehnten entscheidend mit. Foto: Hochschule Koblenz/ René Dünnes