Veröffentlicht am 10. November 2024 von wwa

NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

B504 Alles rund ums Smartphone 1x, 20.11.24, Mi, 19:00 – 20:30 Uhr. Grundschule Bad Hönningen (Marienschule), Rudolf-Buse-Str. 4, 53557 Bad Hönningen. Björn Gam, Group Tech Service Manager, IT-Systemadministrator, Machine Learning Scholarship. Gebühr: kostenfrei

D204 Nähkurs für Kinder – Wärmekissen nähen Für Anfänger in der Kleingruppe 1x, 18.11.24, Mo, 15:00 – 18:00 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude R, Fachklassentrakt 1, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Raum R024. Sarah Grendel, Maßschneiderin. Gebühr: 45,00 € zzgl. 10 – 15 € Materialumlage in bar an die Kursleitung zu entrichten

G122 Die Geldpolitik des Eurosystems (Online) Online-Vortrag der Deutschen Bundesbank 1x, 19.11.24, Di, 18:00 – 19:30 Uhr. online. Martin Condé, Referent der Deutschen Bundebank. Gebühr: gebührenfrei

G146 Heizen mit Wärmepumpe (Online) 1x, 20.11.24, Mi, 18:00 – 19:30 Uhr. online (Zoom 1). Elisabeth Foit, Referentin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Gebühr: kostenfrei

G392 Vitaminpillen, Probiotika und Co (Online) Kann ich Gesundheitsversprechen im Internet vertrauen? Der große, kleine Unterschied – Gesundheitliche Chancengleichheit von Frauen – Eine Webinarreihe 1x, 14.11.24, Do, 19:30 – 21:00 Uhr. online. Danijela Milosevic, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V., Dozent*in: Gesa Schölgens, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.. Gebühr: kostenfrei

L227 Worpswede gestern und heute – Künstlerkolonie und Weltdorf 1x, 18.11.24, Mo, 19:00 – 20:30 Uhr. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Besprechungsraum 305/306, 3. OG. Karl Hermann Amthauer, Bildungsreferent. Gebühr: 8,00 €

L330 Ein vegetarisch-orientalisches Buffet entlang der westlichen Seidenstraße 1x, 24.11.24, So, 11:00 – 15:00 Uhr. Robert-Koch-Realschule plus (Standort Schulstraße), Schulstraße, 53545 Linz am Rhein, Raum: U-04 Lehrküche, UG. Maryam Romiani-Kerschbaumer. Gebühr: 58,00 € (gültig bei 5 Teilnehmenden) 53,00 € (gültig von 6 bis 7 Teilnehmenden) 48,00 € (gültig ab 8 Teilnehmenden)

inklusive 20 € Lebensmittelumlage

P500 Excel 365 – Grundlagen Mini-Max-Kurs mit Durchführungsgarantie (auch online möglich) 2x, 18.11.24, 19.11.24, Mo, 18:00 – 21:00 Uhr, Di, 18:00 – 21:00 Uhr. Anmeldeschluss: 04.11.2024 Realschule plus, Schulstr. 23, 56305 Puderbach, EDV Raum 108. Reiner Strauscheid, zert. eTrainer und Jugendmedienschutzberater in RLP. Gebühr: 190,00 €. Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).