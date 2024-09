Veröffentlicht am 27. September 2024 von wwa

WEYERBUSCH – Vortrag: Raiffeisen für Anfänger in Weyerbusch.

Die Würdigung bekannter Persönlichkeiten aus dem Landkreis Altenkirchen hat sich der brodverein e.V. in seine Satzung geschrieben. Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, 18 Uhr, soll im Gasthof zur Post in Weyerbusch davon Zeugnis gegeben werden: mit einem Vortrag über Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Raiffeisen-Schule, Raiffeisen-Zentrum, Raiffeisen-Museum, Raiffeisen-Stadion… In unserer Heimat begegnet der Name Raiffeisens den Einwohnern von Kindheit an. Doch fragt man die Leute, wer er eigentlich war, erhält man als Antwort oft nur ein schüchtern fragendes: „Vielleicht der Gründer der Raiffeisenbank?“

Im Vortrag wird Raiffeisens Lebenswerk vorgestellt und geschildert, wo sein Werk uns auch heute noch begegnet – tagtäglich und weltweit. Der Eintritt ist frei. Foto: Archiv BK – wwa