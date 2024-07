Veröffentlicht am 20. Juli 2024 von wwa

SCHÜRDT – Goldammer in Schürdt wieder heimisch?

Da traut man seinen Augen kaum, muss zweimal hinschauen. Sitzt da wirklich ein goldgelb leuchtender Vogel? Tatsächlich saß da auf einem Weidezaumpfosten eine Goldammer, ein Vogel den ich letztmalig in Schürdt Ende der 70ger Jahre gesehen hatte. Am Ende der Gartenstraße hatten wir eine kleine Geflügelfarm aufgebaut. Die Vögel waren nicht zum Verzehr gedacht, es ging um die Tiere selber, ihrer unbeschreiblichen Schönheit und Vielfalt wegen. Zu Zeiten des Tattersalls in Potsdam und des Reitstalls in Rotenburg-Wümme, befanden sich auf dem Areal immer Volieren mit Fasanen und besonderen Hühnerrassen. In Schürdt gab es keinen Reitstall, doch ausreichend Gelände, um die Tradition wieder aufzugreifen. Wohl angezogen durch Volierentiere stellte sich auch eine große Zahl von verschiedenen heimischen Vögeln ein. So auch die Goldammer. Lange Zeit, bis Mitte der 80ger Jahre, durfte man sich an der bunten Vielfalt der gefiederten Freunde der freien Natur erfreuen. Doch irgendwann, die Volieren gab es nicht mehr, nahm auch die Vielfalt der Vögel ab. Die Gängigsten, wie Spatz, Amsel und Drossel, zeigten sich doch die Goldammer wart nicht mehr gesehen. Bis jetzt. Ein tolles Erlebnis, diesen prächtigen und auch relativ großen Vogel in freier Wildbahn zu sehen und beobachten zu dürfen. Bleibt zu hoffen, dass er wieder häufiger anzutreffen ist. Anscheinend trägt da auch eine leicht geänderte Flächennutzung bei. Fotos: Diana Wachow