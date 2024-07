Veröffentlicht am 18. Juli 2024 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – SV Leuzbach-Bergenhausen: Übergabe der Spende zum Konzert des Heeresmusikkorps Koblenz

Als einer der Höhepunkte für das 100jährige Bestehen des SV Leuzbach-Bergenhausen muss man das Konzert des Heeresmusikkorps Koblenz ansehen. Der Verein nutze nun die Gelegenheit des am 14. Juli 2024 durchgeführten Kommers, um die Spendenübergabe des Reinerlöses durchzuführen. Bekanntlich war das Konzert des Heeresmusikkorps Koblenz im März 2024 ein absoluter musikalischer Hochgenuss. In einer ausverkauften Wiedhalle konnten die annähernd 60 Musiker des Heeresmusikkorps das Publikum begeistern.

Der SV Leuzbach-Bergenhausen hatte zu Beginn erwähnt, dass er den Reinerlös an die ehrenamtlichen Organisationen spenden möchte, welche allzeit in Bereitschaft stehen, um die Bevölkerung zu schützen beziehungsweise in Notlagen zu helfen. Dies ist der Freiwillige Feuerwehr und das DRK.

Jeweils ein Scheck über 1.500 Euro wurde somit dem Förderverein der Feuerwehr Altenkirchen und dem DRK-Ortsverband vom Vorsitzenden des Schützenvereins Guido Böing übergeben. Diese revanchierten sich, indem sie einen Apfelbaum übergaben, der im Bereich des Schützenhauses gepflanzt werden soll.

Foto: v.l.: Guido Böing, Mario Solbach, Hermann-Josef Dörner, Sascha Schmitt, Dustin Enders, Michael Heinemann, Peter Schade. Fotos: Birgitt Flemmer