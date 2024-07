Veröffentlicht am 2. Juli 2024 von wwa

SCHÜRDT – Neues vom Vogelparadies in Schürdt – Familie Specht kommt mit dem Nachwuchs

Zu den ständigen Besuchern des Futterplatzes gehörte nach einiger Zeit auch ein Spechtpärchen. Streit gab es mit den anderen gefiederten Freunden nicht. Erst gingen die kleineren dem großen Schwarzen vorsichtshalber aus dem Weg. Doch nach einiger Zeit teilten sie sich den Platz. Raum gab es genug dafür. Jetzt tauchte der gefiederte Zimmermann, wohl der Papa, man nannte ihn Woody, in Begleitung eines Nachkommen, getauft auf den Namen Kix, auf. Der ist durch seine rote Kappe gut vom Altvogel zu unterscheiden. Mit dem selber Essen suchen hat er allerdings nicht viel am Gefieder. Wozu ist denn auch ein Elternteil da. Als wird gewartet und zwischendurch auch schon mal gemeckert, wenn die Nahrung nicht zügig schnabelgerecht in selbigen gereicht wird. Jetzt werden die gemeinsamen Besuche schon weniger und der Nachwuchs holt sich seine Futterage selber. Fotos: Diana Wachow