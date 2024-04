Veröffentlicht am 29. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Turnierwochenende bei den Siegburger Masters

Nicht nur die Jugendspieler des Badminton Club Altenkirchen fahren regelmäßig motiviert und engagiert zu Turnieren, um ihren Horizont und ihr Spiel zu erweitern, auch die Erwachsenen Spieler des BCA lassen sich die Möglichkeit nicht entgehen. So fuhren fünf Spieler der Senioren am dritten Aprilwochenende zu den Siegburger Badminton Masters. Am Samstag traten Nicky Abegunewardene und Desiree Kinner im Mixed A-Feld an. Zwei der drei Spiele waren sehr knapp, doch leider fehlte ein wenig Glück zum Sieg. Sie konnten viel Erfahrung als Mixed-Duo sammeln und freuen sich schon auf das nächste Turnier.

Am Sonntag ging es mit der Disziplin Doppel weiter. Hier spielte Nicky Abegunewardene mit Colin Thiel und Jugendtrainer Harald Drumm mit Christopher Heftrich aus dem BC Smash Betzdorf im A-Feld. Nicky und Colin unterlagen leider im ersten Spiel. Im zweiten Spiel waren sie mit ihren Gegnern auf Augenhöhe, es kam zum dritten Satz, welchen sie knapp verloren. Jedoch ließ sie das nicht zurückschrecken. Mit vollem Elan gingen sie in das letzte Gruppenspiel hinein und konnten dies deutlich für sich gewinnen. Als Gruppendritter verpassten sie das Viertelfinale knapp.

Harald und Christopher haben sich souverän geschlagen und nutzten ihr erstes gemeinsames Turnier in diesem Jahr um sich für die Turniersaison aufeinander einzustimmen. In zwei Wochen geht es für die Beiden nach Gersthofen zum Ballon Cup, auf dem sie nun schon zum 3. Jahr in Folge spielen.

Ihr habt auch Lust Badminton auszuprobieren? Dann kommt gerne vorbei und schnuppert rein. Training für Kinder ab zehn Jahren findet dienstags und freitags von 18 bis 20 Uhr statt, direkt im Anschluss ist von 20 bis 22 Uhr freies Spiel für Erwachsene. Donnerstags gibt es Training für Kinder ab sechs Jahren von 17 bis 18:30 Uhr, parallel findet freies Spiel für alle statt. Besucht uns gerne auf unserer Homepage für mehr Infos: www.ak-badmintonclub.de. Nicky Abegunewardene, Colin Thiel und Harald Drumm