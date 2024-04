Veröffentlicht am 29. April 2024 von wwa

NEUWIED – Die Neuwieder Evensong-Musiken finden abwechselnd in der Heddesdorfer- und in der St. Matthias-Kirche statt und erfreuen sich jeweils großer Beliebtheit.

Am Sonntag hatten die beiden Kirchengemeinden zu einem musikalischen Fest in „St. Matthias“ eingeladen, das von einer Vielzahl von Gästen besucht wurde. Sie alle hatten erkennbar viel Freude an dieser beeindruckenden, religiös-musikalischen Veranstaltung in dem katholischen Gotteshaus.

Was bedeutet nun dieser kirchenmusikalisch beeindruckende „Evensong“ bzw. welchen emotionalen Wert besitzt ein solches Ereignis, das jeweils vierteljährlich in einer der beiden Kirchen unter Beteiligung sowohl von evangelischen als auch von katholischen Christen stattfindet? Diese sogenannten „Evensongs“ werden abwechselnd von Chören, Solisten, Instrumentalisten sowie von Sängern/Sängerinnen und von geistlichen Würdenträgern beider Konfessionen (in diesem Fall waren es der evangelische Superintendent Detlef Kowalski und der katholische Kaplan Sebastian Kühn) gestaltet wird. Die Besucher finden dabei eine eindrucksvolle Gottesdienstform vor, bei der nicht das gesprochene, sondern eher das gesungene Wort im Mittelpunkt einer ansprechenden sakralen Feier steht.

„In alter Sitte ehrt man das Wort Gottes mit dieser Gottesdienstform nicht mehr einfach dadurch, dass man die Bibel aufschlägt und Texte und Gebete der Heiligen Schrift vorliest, sondern dadurch, dass man den Gesang sowie die instrumentale Musik in ihrer ganzen Vielfalt mit in das sakrale Geschehen mit einbezieht. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass eine solche Andacht (Evensong) immer in der „Abenddämmerung“ stattfindet, um den „alten Tag“ zu verabschieden und zu erfahren, was geistig-emotional auf die Besucher zukommt. In einer weiteren Erläuterung weist ein christlicher Moderator darauf hin, dass der „Evensong“, das christliche Abendgebet, das weder evangelisch noch katholisch, sondern immer ökumenisch ist, immer eine Möglichkeit bietet, die Seele auspendeln zu lassen, um sich zu besinnen und sich auf das Geschenk der neuen Woche einzulassen.

So heißt es in einem Beiblatt zum Neuwieder Evensong, dass diese sonntägliche Veranstaltung wiederum zu einem emotionalen Erlebnis der besonderen Art wird und von den Geistlichen, Pfarrer Detlef Kowalski und Kaplan Sebastian Kühn, in ansprechender Weise auch zu einem wunderbaren Gottesdienst gestaltet wird. Ein „Evensong“-Gottesdienst ist das Abendgebet in der anglikanischen Kirche, das in Neuwied ökumenisch gefeiert wird, und – darauf wird unbedingt geachtet – es sind immer jeweils ein katholischer Chor und ein evangelischer Organist (oder umgekehrt) an der Gestaltung des jeweiligen Evensongs beteiligt. Dazu kommen jeweils ein evangelischer Pfarrer und ein katholischer Priester, die jeweils eine kurze, aber durchaus sinngebende Andacht vortragen.

Die versammelte Gemeinde wurde nach der Bibellesung, einem geistlichen Impuls sowie dem Jubilate, den Fürbitten und dem gemeinsam vorgetragenen „Vaterunser“ darum gebeten, zusammen mit dem großen Chor der Marktkirchengemeinde die Melodie und den Text von Michael Weiße und den Text von Melchior Vulpius zu singen und somit das Lob Gottes zur Geltung zu bringen: „Ich brauch´ zu jeder Stunde dein Nahesein, denn des Versuchers Macht brichst du allein. Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verlier? In Licht und Dunkelheit, Herr bleib bei mir!“ (jüg) Fotos: Jürgen Grab