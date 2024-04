Veröffentlicht am 28. April 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Wege und Irrwege – das Leben des Künstlers Heinrich Vogeler

Heinrich Vogeler Begnadeter Künstler, Liebling des Bürgertums, Reformpädagoge, Russlandfreund und Pazifist. Die großen Fragen des 20. Jahrhunderts nach den Zielen von Kunst und Leben spiegeln sich in der Biografie Leben des Künstlers Heinrich Vogeler beispielhaft wider. In seinem Vortrag geht der Autor und Bildungsreferent Karl Hermann Amthauer den Wegen und Irrwegen Heinrich Vogelers vom Künstlerdorf Worpswede bis nach Moskau nach und befragt sie auf ihre Aktualität. Am 6. Mai, von 19:00 bis 20:30 Uhr, in der Verbandsgemeindeverwaltung, Am Schoppbüchel 5, in 53545 Linz am Rhein. Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/L127.1 oder 02644 5601-11, Gebühr: 8,00 Euro.