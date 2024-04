Veröffentlicht am 26. April 2024 von wwa

NEITERSEN – Die drei Heimatgemeinden ehren die Deutschen Meister

Die Ortsgemeinde Neitersen, die Stadt Altenkirchen und die Ortsgemeinde Weyerbusch haben bei einer Feierstunde in der Wiedhalle der B-Jugend der JSG Neitersen – Altenkirchen – Weyerbusch zum Titelgewinn bei der Deutschen Meisterschaft im Futsal-Hallenfußball gratuliert.

Ortsbürgermeister Horst Klein begrüßte die Spieler mit ihrem Erfolgstrainer Andreas Nauroth und dem Betreuer Torsten Breitenbach. Zudem waren zahlreiche Eltern der Spieler gekommen. Auch die Vorsitzenden der drei Stammvereine waren eingeladen. Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Gemeinderates durften natürlich nicht fehlen.

Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Futsal-Hallenfußball ist der größte Erfolg den die Jugendspielgemeinschaft je erreicht hat. Der Weg führte über die Kreismeisterschaft, die Siege bei den Turnieren auf Verbands- und Regionalebene zur Endrunde der Deutschen Meisterschaft nach Duisburg. Dort wurde nach Erreichen des Finales die Mannschaft von Energie Cottbus mit 4:2 geschlagen. Zu diesem tollen Erfolg gratulierte Horst Klein der Mannschaft nochmal ganz herzlich. Er dankte auch dem Trainerstab und den zahlreichen Eltern, die durch ihr Engagement diesen Erfolg erst möglich gemacht haben.

Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz aus Altenkirchen erinnerte in seinem Grußwort an die frühere Lokalrivalität zwischen den an der heutigen JSG beteiligten Vereinen. Diese Zeiten sind glücklicherweise lange vorbei, sodass in einer guten Partnerschaft heute solche schönen Erfolge möglich sind.

Der Weyerbuscher Ortsbürgermeister Dietmar Winhold gratulierte ebenfalls zum großen Erfolg. Erhob besonders hervor, dass in dieser Mannschaft außergewöhnlich viele hochtalentierte, gute Fußballer mitwirkten. Auch Dietmar Winhold wünschte, wie seine Vorredner, der Mannschaft auch weiterhin viel Erfolg. Die drei Bürgermeister kamen natürlich auch nicht mit leeren Händen. Von allen Gemeinden gab es für die siegreiche Mannschaft einen Umschlag mit Inhalt. Nach der offiziellen Ehrung wurde die Deutsche Meisterschaft dann noch gebührend gefeiert.