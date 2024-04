Veröffentlicht am 21. April 2024 von wwa

WILLROTH – 23. Westerwälder Literaturtage im Kultursommer Rheinland-Pfalz vorgestellt – „Sterne des Südens“ vom 5. Mai bis 15. Oktober – 30 literarische Höhepunkte in drei Landkreisen

An dem außergewöhnlichen und geschichtsträchtigen Ort der Grube Georg in Willroth an der A 3, stellten Kulturstaatssekretär Professor Dr. Jürgen Hardeck sowie die drei Westerwälder Landräte Dr. Peter Enders (Altenkirchen), Achim Hallerbach (Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) das Programm für die 23. Westerwälder Literaturtage (WW-Lit) im rheinland-pfälzischen Kultursommer vor.

Vom 5. Mai bis zum 15. Oktober laden die 23. WW-Lit wieder zu zahlreichen Veranstaltungen in den drei Landkreisen Altenkirchen, Westerwald und Neuwied ein. Zum dritten Mal tritt dabei die Gemeinschaftsinitiative Wir Westerwälder als Veranstalterin auf, in diesem Jahr mit der neuen Programmleiterin Katharina Roßbach aus Wissen, welche die traditionsreiche Reihe mit viel Engagement und enormem Elan fortführt.

Auch in diesem Jahr folgen die ww-Lit dem Kultursommermotto „Kompass Europa – Sterne des Südens“. Von Süddeutschland bis in die Länder rund ums Mittelmeer spannt sich der literarische Sternenhimmel auf, in dem sich literarische Qualität und gute Unterhaltung vereinen. Rund 30 Veranstaltungen an verschiedenen schönen Orten in der Region machen die Westerwälder Literaturtage zum bedeutendsten Literaturfestival im nördlichen Rheinland-Pfalz.

„Ich bin wirklich begeistert vom diesjährigen Programm der Westerwälder Literaturtage. Der neuen Programmleiterin Katharina Roßbach ist es gleich in ihrer ersten Saison gelungen, herausragende Autorinnen und Autoren wie Amelie Fried, Navid Kermani, Robert Menasse, Thommie Bayer oder Judith Hermann zu gewinnen. Das zeigt, welch guten Ruf die Westerwälder Literaturtage im gesamten deutschsprachigen Raum genießen. Diesen guten Ruf gilt es zu bewahren und weiter auszubauen. Als Land werden wir die Westerwälder Literaturtage auch in Zukunft nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, so wie wir es dies all die Jahre getan haben. Ich wünsche den 23. Westerwälder Literaturtagen einen guten und erfolgreichen Verlauf und die Besucherzahlen, die sie verdient haben“, betont Kulturstaatssekretär Prof. Dr. Jürgen Hardeck.

Namhafte Autorinnen und Autoren der Gegenwartsliteratur konnten gewonnen werden, wie z.B. Hanns-Josef Ortheil, Amelie Fried, Navid Kermani, Judith Hermann, Robert Menasse oder Petros Markaris. Die literarischen Kostbarkeiten werden zuweilen auch durch musikalische und kulinarische Begleitung ergänzt, immer passend zum Thema, was bei der kulinarischen Vielfalt Südeuropas nicht schwer zu bewerkstelligen ist. „Viele schöne regionale Veranstaltungsorte in der Region Westerwald bieten dabei eine Bühne für Literatur, Musik und Theater. So wird das Programmheft wieder einmal zu einem kleinen Reiseführer durch den Westerwald, der touristisch und kulturell noch als Geheimtipp gilt“, sind sich die drei Landräte Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) einig.

Alle Informationen, Kontaktdaten und Eintrittspreise (i.d.R. 15 – 18 € im Vorverkauf) finden sich auf der Seite ww-lit.de und in der Programmbroschüre. Der Vorverkauf läuft bereits für alle Lesungen. Gebührenfreie Eintrittskarten sind erhältlich in den Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen, zu denen fast alle Buchhandlungen im gesamten Westerwald gehören. Bei Buchungen im Internet über den Ticketshop der Seite ww-lit.de können Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand anfallen. Möglich ist auch eine telefonische Bestellung von Tickets und Programmheften bei der Programmleiterin Katharina Roßbach: 02742 1874 (buchladen Wissen). Die Karten werden gebührenfrei mit Rechnung zugesandt.

Titelfoto: Archiv: BK wwa