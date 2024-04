MAULSBACH – Siegfried Zimmer gewinnt Skatturnier in Maulsbach mit 2.006 Punkten

Veröffentlicht am 8. April 2024 von wwa

MAULSBACH – Preisskat im Maulsbacher Schützenhaus – Siegfried Zimmer gewinnt Skatturnier in Maulsbach mit 2.006 Punkten

Zum Preisskat am traditionellen Gründonnerstagabend, konnte die zweite Vorsitzende des Schützenverein Maulsbach Doris Lichtenthäler zum siebten Mal in ihrer Amtszeit, eine stattliche Anzahl begeisterte Skatfreunde und Zuschauer im Schützenhaus begrüßen. Ein besonderer Gruß ging an Königin Petra I. und Prinzgemahl Frank der ja auch das Amt des 1.Vorsitzenden bekleidet, sowie den Ehrenvorsitzenden Elmar Denau. In diesem Jahr traten 31 Kontrahenten gegeneinander an. Um 20.20 Uhr ging es nach einer kurzen Verzögerung mit der Auslosung der Tische los. Genau wie in den letzten Jahren wurde wieder nach der „neuen Skatregel“ gespielt. In zwei spannenden Durchgängen wurde so lange gereizt, bis der diesjährige Sieger feststand. Kurz nach Mitternacht verlas die zweite Vorsitzende Doris Lichtenthäler die Sieger. Mit 2.006 Punkten gewann Siegfried Zimmer vor Lutz Pannicke mit 1.912 Punkten. Den 3. Platz errang in diesem Jahr Stefan Straub mit 1.866 Punkten. Neben den drei Pokalen wurden eine stattliche Anzahl schöner Geld- und Sachpreise verteilt. Weitere Infos www.sv-maulsbach.de (STK) Foto: Streginski