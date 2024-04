Veröffentlicht am 6. April 2024 von wwa

VETTELSCHOSS – Spendenübergabe – Erlös Weihnachtsmarkt 23

Der Lions Club Rhein-Wied hatte zu einer Spendenübergabe in den „Little Britain Inn“, Vettelschoß/Kalenborn eingeladen. Aus der Beteiligung am dortigen Weihnachtsmarkt 2023 konnte ein Reinerlös von 4.500 Euro erwirtschaftet werden, der heute als Spenden zu gleichen Teilen an: Die integrative Kindertagesstätte des HTZ „Unterm Regenbogen“, Asbach, Silke Hahn. Den Marien Kindergarten, Unkel – Claudia Gries. Das Integrative Montessori Kinderhaus, Linz – Brigitte Martin-Delgado übergeben wurde.

Die Empfängerinnen der drei Kitas bedankten sich mit Freude über die Spenden und erläuterten den jeweiligen Verwendungszweck. Zugleich beschrieben sie in anschaulicher Weise ihre Arbeit und dass von Inklusion geprägte Menschenbild als Grundlage für die gemeinsame Betreuung einerseits und die Einzelförderung von Kindern andererseits mit dem Ziel der Persönlichkeitsentfaltung.

Der Präsident Frank Schmickler dankt den Damen und Herren des Lions Clubs und dem Leo Club Bonn als Jugendorganisation von Lions, die in 63 Einzelschichten bei nicht immer freundlichem Wetter dieses großartige Ergebnis zusammengetragen haben.

Mit der Spendenübergabe wurde zugleich auch unser spezieller Dank für die Unterstützung unseres Weihnachtsmarktes an Little Britain Inn, die Firmen Rabenhorst und Pertzborn und der Kasbachtalbahn zum Ausdruck zum Ausdruck gebracht.

Zum Schluss unterstrich der Linzer Stadtbürgermeister Dr. Hans-Georg Faust, die Bedeutung des Lions Clubs für die Gesellschaft und die Unterstützung vieler Projekte, die sonst nicht realisierbar wären. SK Weber – Foto: Creativ Picture

Foto: (v.l): Dr. Hans-Georg Faust, Viktor Schicker, Claudia Gries, Siegfried Weber, Helga Rams, Silke Hahn, Eberhard Mandel, Brigitte Martin-Delgado, Kevin Blackburn, Monika Blackburn, Frank Schmickler, Frau Blackburn.