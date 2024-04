Veröffentlicht am 6. April 2024 von wwa

HEDDESDORF – VdK-Ortsverband Heddesdorf ehrt Mitglied

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbandes Heddesdorf konnte Vorsitzender Sven Lefkowitz ein langjähriges Mitglied ehren. Rita Möller-Baah wurde für 20 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet und erhielt eine Urkunde, die Ehrennadel sowie einen Blumenstrauß.

Lefkowitz zeigte sich sehr erfreut, dass er die Ehrung vornehmen konnte, war Rita Möller-Baah doch einige Jahre auch aktives Mitglied im Heddesdorfer Vorstand. So ließ Lefkowitz auch die gute Zusammenarbeit bei seiner kurzen Laudatio Revue passieren und erinnerte daran, dass die Gemeinschaft im VdK als größter deutscher Sozialverband auch nur so erfolgreich ist und in der Beratung so gut arbeiten kann, weil so viele Mitglieder dauerhaft über viele Jahre mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen. „Daher ist es immer wieder eine besondere Freude, die langjährigen Stützen des Verbandes in den Veranstaltungen ehren zu dürfen, so Lefkowitz abschließend. Foto: Markus Dinkel

Foto: (v.l.) VdK-Vorsitzender Sven Lefkowitz, Rita Möller-Baah und die stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende Martina Beate Jakoby