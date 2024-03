Veröffentlicht am 26. März 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Aufruf: Unternehmen aus dem Landkreis Altenkirchen für den Zukunftstag gesucht

Potenzielle Auszubildende und Praktikanten einfach und unkompliziert kennenlernen: diese Möglichkeit bietet sich Unternehmen aus dem Landkreis Altenkirchen beim kreisweiten Zukunftstag am Donnerstag, 4. Juli. Das kostenlose Berufsinformationsangebot der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Schülerinnen und Schüler der 9. und 12. Jahrgangsstufen mit heimischen Betrieben zusammenzubringen.

Ob Handwerk, Industrie oder Dienstleistung – Unternehmen jeder Branche sind an diesem Tag willkommen und können Schülern einen Einblick in den eigenen Betrieb und das Ausbildungsangebot geben. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. So kann der Vormittag zum Beispiel mit einem spannenden Betriebsrundgang, dem Erfahrungsaustausch mit Auszubildenden oder einem kleinen Praxisprojekt, bei dem die Schüler einmal selbst etwas ausprobieren dürfen, ganz individuell gestaltet werden. Die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen kümmert sich um die Kommunikation mit den Schulen und organisiert den Anmeldeprozess sowie den Hin- und Rücktransport von der Schule zum Betrieb. Die Transportkosten werden von der Sparkasse Westerwald-Sieg und der Westerwald Bank gesponsert.

Interessierte Unternehmen können sich noch bis zum 5. April bei Projektleiterin Fides Lang anmelden (E-Mail: fides.lang@kreis-ak.de, Tel. 02681-813908). Wichtig zu wissen: Für die Anmeldung steht ein digital ausfüllbares Anmeldeformular auf der Website der Wirtschaftsförderung (Rubrik „Fachkräfte“) zur Verfügung. Weitere Informationen: www.wirtschaftsfoerderung-ak.de/fachkraefte.

Foto: Bei den Zukunftstagen erhalten die Schülerinnen und Schüler eine praktische Vorstellung von ihrem Wunschberuf, wie hier. in der Lernwerkstatt von Federal Mogul in Herdorf. Foto: Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, Naomi Becker