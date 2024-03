Veröffentlicht am 21. März 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Rekordzahlen, Veranstaltungshighlights und neue Kooperationen: Kreismusikschule blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück

Steigende Schülerzahlen, mehr als 100 Veranstaltungen und neue Angebote an vielen Orten und mit neuen Partnern im Kreis Altenkirchen – das Jahr 2023 war für die Kreismusikschule in vielerlei Hinsicht ein erfolgreiches Jahr. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen (VdM) muss auch die Kreismusikschule Altenkirchen einmal im Jahr all ihre Zahlen und Daten auswerten und sie in einem Berichtsbogen dem Verband zur Verfügung stellen. Das ist zugleich der Anlass, Bilanz zu ziehen und Entwicklungen zu dokumentieren.

So sind die Schülerzahlen erstmals seit 1981 auf mehr als 1.800 gestiegen.

Das ist Rekord. Der Schwerpunkt liegt in den Altersgruppen der 9- bis 14-jährigen mit rund 1.000 Kindern und Jugendlichen. Doch auch der Bereich der erwachsenen Nutzer (26 bis 85 Jahre) ist auf 158 Personen angewachsen. Das gilt auch für den Elementarbereich der Kinder im Vorschulalter, der inzwischen mehr als 300 zählt. 24 Kinder und Jugendliche werden in der Begabtenförderung der Kreismusikschule besonders mit einer verlängerten Unterrichtszeit pro Woche gefördert.

Gitarre, Klavier, Schlagzeug und auch die Streichinstrumente sind die zurzeit am häufigsten belegten Instrumente, was aber auch in der Zusammensetzung des Kollegiums und den Instrumentalfächern der aktuell 46 Lehrkräfte resultiert. „Der Fachkräftemangel ist bei uns zum Glück noch kein Problem und wir sind dankbar für die tägliche Arbeit unseres guten Teams an kompetenten und engagierten Musikpädagogen“, so Schulleiter Dimitri Melnik.

Stolz ist die Kreismusikschule auf ihre vielfältigen neuen Angebote, die das bewährte Unterrichtsangebot bereichern. Sieben Kindertagesstätten, fünf Grund- und drei weiterführende Schulen kooperieren auf unterschiedliche Art und Weise mit der Kreismusikschule, sie alle bereichern ihre eigenen Profile durch musikalische Arbeitsgemeinschaften, Chor und Klassenmusizieren. „Diese Kooperationen tragen auch dazu bei, hochwertige kulturelle Bildung für Kinder aus sozial und finanziell schwachen Verhältnissen oder in den entfernter gelegenen Ortsgemeinden im Kreis anzubieten. Alleine über das Förderprogramm ‚Kultur macht stark‘ erreichen wir aktuell rund 350 Kinder“, so Dimitri Melnik. Auch die Zusammenarbeit mit den heimischen Musikvereinen gewinnt gerade wieder an Fahrt und die Musikschule freut sich, in deren musikalischer Ausbildung wertvolle Unterstützung und kompetenter Partner zu sein.

Verwaltungsleiterin Stefanie Neuhoff freut es, dass „wir den politischen Gremien des Kreises keine gravierenden Mehrkosten für unsere große Einrichtung ‚Kreismusikschule‘ mit all diesen neuen Angebote und Zusatzangebote rückmelden müssen.“ Auch die aktuelle Warteliste mag ein Indiz für die Beliebtheit und die ungebrochene Nachfrage nach Musikunterricht sein, denn aktuell warten rund 180 Kinder und Jugendliche auf einen freien Unterrichtsplatz.

Konzerte und Auftritte bei öffentlichen Veranstaltungen sind nicht nur fester Bestandteil des Musikunterrichts, sie bereichern auch das kulturelle Leben der Region. So traten Schüler der Kreismusikschule im Jahr 2023 bei insgesamt 105 Veranstaltungen auf. Dazu gehören unter anderem Auftritte bei Stadtfesten, in Kirchen, Schulen, Kitas und an vielen anderen Orten im Kreis. Sie erreichten damit circa 20.000 Besucherinnen und Besucher.

Nicht zu vergessen sind die aktuell 19 Ensembles der Musikschule: vom semi-professionellen Kammerorchester bis zum Spatzenorchester, in dem die Jüngsten ihre ersten gemeinschaftlichen Musikerfahrungen sammeln, ob im neuen „Folk-Ensemble“ oder dem schon seit über 30 Jahre bestehenden Akkordeonorchester, die Bandbreite der Möglichkeiten zum gemeinsamen Musizieren unter dem Dach der Kreismusikschule ist üppig. Das soll auch so sein, denn schließlich ist das gemeinsame Musizieren das Ziel (fast) aller musikalischer (Aus-)Bildung und die schönste Sache der Welt – nicht nur im Kreis Altenkirchen, wo man auf seine 52-jährige Einrichtung und ihre prächtige Entwicklung zu Recht stolz sein darf.

Foto: Die Kreismusikschule freut sich in ihrer Jahresbilanz 2023 über Schülerzahlen in Rekordhöhe, neue Kooperationspartner, viele Ensembles und zahlreiche Veranstaltungen, wie hier im Bild bei einem Musikschulkonzert. (Foto: Asmussen)