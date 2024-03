Veröffentlicht am 3. März 2024 von wwa

WISSEN – Frühjahrskonzert der SFK Wissen

Ganz im Zeichen des Slogans „So klingt Tradition. So klingt Verein. So klingt Wissen“ bereitet sich die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen derzeit auf ihr Großes Frühjahrskonzert am Palmsonntag, 24. März, vor. Mit einem Probenwochenende haben die Musikerinnen und Musiker des Orchesters ihre Vorbereitungen intensiviert. Unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Becker probte das Orchester in ausgiebigen Satz- und Gesamtproben.

Auch die jüngsten Musikerinnen und Musiker des Vereins befinden sich zurzeit in den letzten Vorbereitungen für ihren großen Auftritt. Unter der Leitung von Daniel Krauskopf und Darian Asbach eröffnet das Kids- und Jugendorchester, das „Goldstück“ des Vereins, den Abend mit dem Stück „Fanfare Jubiloso“.

Die Konzertbesucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das die Vielseitigkeit aller Akteure wiedergibt: Die musikalische Reise wird vom Konzertwerk „Excalibur“ bis hin zu den bekanntesten Hits von Boney M. und Elvis Presley gehen. In guter Tradition werden auch die Freunde der Marschmusik nicht zu kurz kommen.

Wer hören will, wie Wissen klingt, sollte am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr ins Kulturwerk nach Wissen kommen. Eintrittskarten ab 10 Euro können unter www.reservix.de sowie bei „der buchladen“ erworben werden.