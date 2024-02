Veröffentlicht am 24. Februar 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – WISSEN – Gefahrstoffzug unter neuer Leitung

So etwas nennt man landläufig „ein gut bestelltes Feld“. Genau das haben Stefan Deipenbrock und Björn Jestrimsky hinterlassen, und zwar in leitenden Funktionen beim Gefahrstoffzug der Feuerwehren im Landkreis Altenkirchen. Beide haben nun die Verantwortung in andere Hände übergeben. Anlässlich der offiziellen Stabübergabe im Feuerwehrhaus in Wissen wurde den verdienten Kameraden noch eine besondere Ehrung zuteil: Von Landrat Dr. Peter Enders erhielten Deipenbrock und Jestrimsky im Beisein des stellv. Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs Florian Jendrock sowie zahlreicher Kameraden das Silberne Feuerwehrehrenzeichen am Bande.

Deipenbrock gehört seit über 30 Jahren der Feuerwehr Wissen an, seit acht Jahren ist er Wehrleiter der Verbandsgemeinde Wissen. Am 1. September 2002 wurde er zunächst zum stellv. Zugführer des Gefahrstoffzuges ernannt, am 2. März 2012 übernahm er die Leitung von Dieter Lehnart. Jestrimsky trägt seit dem 19. Januar 2000 das Blau der Feuerwehr und ist seit dem 5. November 2013 stellv. Zugführer des Gefahrstoffzuges. Der Berufsfeuerwehrman aus Gebhardshain engagiert sich seit vielen Jahren als Kreisausbilder. In diesem Zusammenhang wies Landrat Enders darauf hin, dass Jestrimsky auch die Ausbildung im Gefahrstoffzug neu strukturiert und erstmals einen ABC-Lehrgang auf Kreisebene erfolgreich umgesetzt habe.

Unter Leitung der Geehrten sei der Gefahrstoffzug in eine Nord- und Südkomponente aufgeteilt worden, bedingt durch den geografischen Zuschnitt des Kreises. Zudem sei ein Konzept zur Fahrzeug- und Geräteersatzbeschaffung erarbeitet worden. „Wir verabschieden also ein kompetentes und gutes Team, welches sich um die fachliche und organisatorische Fortentwicklung des Gefahrstoffzuges verdient gemacht hat“, sagte der Landrat.

Die Entpflichtung von Deipenbrock und Jestrimsky war nicht nur von Wertschätzung und Bedauern geprägt, sondern auch von jeder Menge Zuversicht. Denn die Nachfolge war – natürlich – perfekt vorbereitet worden. So übernehmen nunmehr Erik Pfeiffer, Rene Dennemärker und Martin Baldus die Leitung des Gefahrstoffzuges. „Ich bin mir sicher, dass Sie die Arbeit von Stefan Deipenbrock und Björn Jestrimsky erfolgreich fortführen werden“, erklärte Enders.

Die abschließende Ehrung des Abends galt den Kameraden Florian Wannenmacher und Klaus Pfeiffer, die seit über 15 Jahren dem Gefahrstoffzug die Treue halten. Als Zeichen des Dankes gab es vom Landrat (nachträglich) den Brusttaschen-Anhänger.

Foto: 1: Landrat Dr. Peter Enders (3.v.l.) ehrte Stefan Deipenbrock (2.v.l.) und Björn Jestrimsky (2.v.r.) für ihre Verdienste um den Gefahrstoffzug. Blumen gab es für die Ehefrauen Ramona Deipenbrock (l.) und Eva Jestrimsky. Mit im Bild der stellv. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Florian Jendrock.