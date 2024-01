Veröffentlicht am 22. Januar 2024 von wwa

OBERLAHR – Erfolgreiche Vereinekonferenz in Oberlahr: Digitalisierung im Fokus

Am Samstag versammelten sich Vertreter von über 50 Vereinen zur zweiten Vereinekonferenz der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Westerwald-Treff in Oberlahr. Die Veranstaltung mit dem Schwerpunkt „Digital in die Zukunft: Gemeinsam in die digitale Zukunft: Vereine und die Digitalisierung“ zog über 100 Teilnehmende an.

Die Konferenz, in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz als Kooperationsveranstaltung, wurde von Bürgermeister Fred Jüngerich eröffnet. Jüngerich betonte die Bedeutung des Engagements der Vereine und hob hervor, dass die Digitalisierung eine Chance für eine noch effektivere Vereinsarbeit darstellen kann. Er freute sich über die rege Teilnahme und bedankte sich bei allen Beteiligten für deren Engagement und Zeit für die Veranstaltung.

Die Veranstaltung hatte das Ziel, die Vernetzung zu fördern und die Umsetzungsfähigkeit zu stärken. Dabei wurde bewusst auch auf interaktive Elemente wie Gruppenarbeiten gesetzt, und den Teilnehmenden wurde die Möglichkeit geboten, direkt mit digitalen Anwendungen an Aufgabenstellungen zu arbeiten. Dadurch entstand ein lebendiger Austausch. Die Vereinekonferenz war zudem mit angemessenen Pausen strukturiert, um Raum für Erholung und weiteren freundlichen Austausch zu bieten.

Moderatorin Daniele Darmstadt führte souverän durch das abwechslungsreiche Programm, das mit einem interessanten Impulsvortrag von Referent, Daniel Zils von Medien & Bildung RLP begann. Zils präsentierte dabei das landesweite Programm „Digital in die Zukunft“ und stellte Möglichkeiten, wie Anwendungen von Videokonferenz-Möglichkeiten, digitalen Terminvereinbarungen und praxisnahe Materialien des landesweiten Technikverleihs vor. Um zivilgesellschaftliche Organisationen auf ihrem Weg in die Digitalisierung zu unterstützen, hat die Landesregierung in 2021 das Projekt „Digital in die Zukunft“ gestartet. Mit regelmäßigen Online-Seminaren zu aktuellen Themen, einem digitalen Werkzeugkasten, mit Vernetzungsmöglichkeiten, dem Ideenwettbewerb „Ehrenamt 4.0“ sowie einem Technikverleih mit Fortbildungsangeboten vor Ort bieten wir hierfür neue Unterstützungsangebote.

Ergebnisse aus der Gruppenarbeit zeigten, dass die Vereine sich weiter vernetzen möchten und im Austausch bleiben wollen. Die Möglichkeit eine digitale Vereinsplattform oder ein Vereinsforum ins Leben zu rufen wurden mehrfach erwähnt. Ein analoges „Wünscheglas“ bot ebenso Gelegenheit, auch weitere Themen direkt an die Verwaltung zu richten.

Der verantwortliche Beigeordnete Rainer Düngen betonte, dass die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bereit ist, die Digitalisierung als Chance zu begreifen und aktiv anzupacken. Zum Abschluss bedankte er sich bei den beiden ehrenamtlichen Vereinskümmerern Dagmar Hassel und Karlheinz Bachmann für ihre Unterstützung sowie bei der Verwaltung für die gelungene Organisation.

Die Konferenz schloss mit dem Ausblick, dass Referent Daniel Zils erneut in diesem Jahr erwartet wird, um die Digitalisierungsbemühungen weiter zu unterstützen. Die Veranstaltung markierte somit nicht nur einen wichtigen Austausch- und Vernetzungstermin, sondern auch einen bedeuteten Schritt in Richtung einer digitalisierten Zukunft für die Vereine in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld.

Die wichtigsten Informationen zur Veranstaltung stehen auf der Webseite der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zur Verfügung. Interessierte können sich für weitere Details an Rebecca Seuser unter der E-Mail-Adresse Rebecca.Seuser@vg-ak-ff.de oder telefonisch unter 02681-85-250 wenden. Zudem bietet die VG-Webseite eine Vereinsdatenbank, in der Einträge und Änderungen geprüft und gemeldet werden können.

Foto: Über 100 Teilnehmende aus 50 Vereinen erforschten in Kleingruppen, digitale Möglichkeiten und schmiedeten Pläne für eine vernetzte Zukunft. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung