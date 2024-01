Veröffentlicht am 22. Januar 2024 von wwa

SCHÜRDT – Straßenreinigung in Schürdt

Regelmäßig werden die Regenwassereinläufe an den Gemeindestraßen durch den Gemeindearbeiter Sebastian Schmidt gesäubert. Insbesondere bei Starkregenereignissen sind saubere Einläufe wichtig, um das Regenwasser möglichst vollständig aufnehmen zu können.

Ebenso ist es wünschenswert, wenn die Regenrinnen an den Straßen sauber sind, damit das Regenwasser problemlos in Richtung der Gullys ablaufen kann. Daher nochmal die Bitte des Ortsbürgermeisters an alle Grundstückseigentümer, die Rinnen regelmäßig selbständig zu säubern.

Bei der jüngsten Reinigung musste Sebastian Schmidt feststellen, dass auch Abfall und Frittier-Öl in den Gullys entsorgt wurde (siehe Foto). Es wird gebeten alle, Abfälle immer sachgerecht zu entsorgen!