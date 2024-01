Veröffentlicht am 18. Januar 2024 von wwa

PRACHT – Neue Absperrpfosten in Wickhausen aufgestellt

Am Wendeplatz in der Straße „In den Hähnen“ in Wickhausen hat die Ortsgemeinde drei Absperrpfosten aufgestellt. Bisher war der Zugang über den Wirtschaftsweg durch Findlinge abgesperrt. Durch die herausnehmbaren Absperrpfosten wird sichergestellt, dass Rettungskräfte über den Wirtschaftsweg direkten Zugang zu den Häusern im Wendebereich haben. Im vergangenen Sommer war es zu einem Heckenbrand im Bereich der Hausnummern 10 und 12 gekommen. Alle Rettungsfahrzeuge konnten nur über die schmale Gemeindestraße den Brandherd erreichen und die großen Fahrzeuge der Feuerwehr sperrten die Straße für weitere Rettungsfahrzeuge. Durch den Zugang über den Wirtschaftsweg wird sichergestellt, dass im Notfall die Sackgasse „In den Hähnen“ von zwei Seiten angefahren werden kann. Bei einem Ortstermin wurde der Wehrleiter Alexander Müller von Ortsbürgermeister Udo Seidler über die neue Verkehrssituation informiert. (use) Fotos: OG Pracht