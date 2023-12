WISSEN – SSV 95 Wissen – HSV Rhein-Nette II 30:33 (16:15)

Veröffentlicht am 4. Dezember 2023 von wwa

WISSEN – Die Einstellung wurde nicht belohnt – Herren verlieren gegen Rhein-Nette – SSV 95 Wissen – HSV Rhein-Nette II 30:33 (16:15)

Als letztes Spiel am Sonntag stand das Verbandsliga Spiel der Herren gegen den HSV Rhein-Nette II in der BBS-Halle an. Nach den letzten Wochen wollte man sich wieder mannschaftlich besser zeigen und dem heimischen Publikum ein gutes Spiel präsentieren.

In den letzten Wochen wurde beim SSV vor allem über die Einstellung auf der Platte gesprochen. Dementsprechend war das Ziel des heutigen Spiels umso klarer: Man sollte bei sich bleiben und wieder den Spaß am Handballspielen mitnehmen. In dem über die gesamte Spielzeit sehr knapp gestalteten Spiel konnten sich die Hausherren direkt zu Beginn mit zwei Toren absetzten. Dennoch war die hart umkämpfte Partie in der Folgezeit von einem Kopf-an-Kopf-Rennen geprägt. So gab es oftmals ein Unentschieden, von dem sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen konnte. Dennoch ging der SSV mit einer ein-Tore-Führung in die Halbzeitpause.

Trainer Schmidt mahnte hier an, weiter das ordentliche Spiel zu führen, dass man auch in der ersten Halbzeit gezeigt hat. Weiterhin sollte man auch entsprechend wach sein und all die positiven Effekte auf die gesamte Spielzeit übertragen.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich somit ein ähnliches Bild, wie in der ersten. Die beiden Teams kämpften um jedes Tor und keiner konnte sich entscheidend absetzen. Der SSV zeigte eine gute geschlossene Leistung, die das umsetzte, was man sich zu Beginn des Spiels vorgenommen hatte. Letztendliche behielt aber in den letzten fünf Minuten der HSV den längeren Atem und konnte sich mit bis zu drei Toren in dem insgesamt eng gestalteten Spiel absetzen.

Trotz der Niederlage kann der SSV die positive Einstellung zum Spiel mitnehmen, die man auch in den kommenden Wochen weiterhin behalten möchte. Hier heißt es gemeinsam weiter als Team zu kämpfen, um die letzten beiden Spiele in diesem Jahr auch noch entsprechend zu nutzen, um die mannschaftliche Geschlossenheit zu stärken.

Es spielten: Reifenrath – Nickel B., Scholz (5), Augst, Brenner (5), Nickel C., Hering, Perez Leal (2), Walterschen T. (2), Hombach (7/4), Leidig (4), Mosen (5). In der kommenden Woche spielen die Herren am Sonntag auswärts um 17:00 Uhr in Weibern. (Vereinsbericht)