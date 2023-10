Veröffentlicht am 16. Oktober 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Von Schönsteiner Revolten und Altenkirchener Dampfloks: Das Heimatjahrbuch 2024 ist da

Das lang ersehnte Heimatjahrbuch des Landkreises Altenkirchen für das Jahr 2024 ist erschienen. Es bietet den Lesern wieder einen faszinierenden Einblick in Geschichte, Kultur und Besonderheiten der Region. Mit einer Vielzahl von Beiträgen engagierter Autoren, Historiker und Experten deckt das Jahrbuch eine breite Palette von Themen ab, die das Interesse der Leser wecken.

Der Schwerpunkt der 2024er Ausgabe liegt auf den kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten, die das Leben in der Region prägen. Von historischen Ereignissen wie der Einweihung der Daadener Barockkirche vor 300 Jahren, den Revolten der Schönsteiner Bauern im Schatten der deutschen Revolution 1848, den letzten Stunden der Dampfloks in Altenkirchen über lokale Traditionen wie das Westerwälder Liedgut, spannende Berichte über Persönlichkeiten bis hin zu aktuellen Ereignissen wie dem Brandanschlag auf die katholische Kirche Kreuzerhöhung in Wissen bietet das Jahrbuch einen umfassenden Überblick über das Geschehen im Landkreis. Mit dem Heimatjahrbuch 2024, wieder in Verantwortung des Landkreises Altenkirchen, ist auch mit der 67. Auflage ein besonders umfangreiches und vielfältiges Werk erstellt worden, das Geschehnisse aus allen Teilen des Kreisgebiets und angrenzender Gemeinden behandelt.

Druckfrisch gerade erschienen, kann das Heimatjahrbuch zum Stückpreis von 9 Euro direkt über die Homepage der Kreisvolkshochschule Altenkirchen (vhs.kreis-ak.eu) bestellt werden oder an zahlreichen Verkaufsstellen (Buchhandlungen/Büchereien) erworben werden. Auch über einige Schulen wird das Werk wieder erhältlich sein. Weitere Verkaufsstellen sind willkommen, um ein möglichst kreisweites Verkaufsnetz zu ermöglichen. Interessierte Geschäfte oder Einrichtungen können sich mit der Kreisvolkshochschule (E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812212) in Verbindung setzen.

Foto: Landrat Dr. Peter Enders und Schriftleiterin Dr. Kirsten Seelbach präsentieren das 2024er Heimatjahrbuch für den Kreis Altenkirchen. (Foto: Thorsten Stahl/Kreisverwaltung)