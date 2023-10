Veröffentlicht am 3. Oktober 2023 von wwa

HACHENBURG – Die Sonnenkönigin besucht Hachenburg – La Signora: Allein unter Geiern!

Klein, Hummeltaille und Haarnetz! Tödliche Gags pflastern ihren Weg, die Leute geiern sich einen ab, aber nach der Show kräht kein Aas mehr nach ihr – dachte La Signora. Doch sie hat sich komplett geirrt, denn nach ihrer letzten Show vor drei Jahren hat sie das Hachenburger Publikum so beeindruckt, dass sie prompt zur Sonnenkönigin der KulturZeit gewählt wurde und nun erneut in die Stadthalle kommt.

Freuen sie sich auf Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr, wenn die Rabattmarke des deutschen Kabaretts zeigt, dass Schicksal durchaus Spaß machen kann. Verläuft das Leben in ruhigen Bahnen, ist La Signora zur Stelle und stellt die Weichen auf Chaos. Atheisten werden gläubig und Heilige fallen der Wollust anheim. La Signora ist eine anbetungswürdige Verführerin, aber auch eine verführte Angeberin. Wo andere sich bemühen abzunehmen, legt La Signora noch einen drauf. Keine Angst, was immer das Leben für einen bereit halten mag, ob Lottogewinn oder Unfall, dank La Signora ist der Unterschied gar nicht so groß. Doch allen Geiern sollte klar sein: Um sich auf eine Henkersmahlzeit zu freuen, braucht man schon eine gute Portion Galgenhumor!

La Signora – Nie eingeladen, aber überall dabei. Eintritt: VVK 20 Euro / erm. und Low Budget 10 Euro (zzgl. Gebühren), 1-Euro-Tickets auf Anfrage möglich. Karten unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de