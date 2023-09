Veröffentlicht am 8. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN GLOCKENSPITZE – Slowhand – The Eric Clapton Tribute

Slowhand –The Eric Clapton Tribute spielt am Samstag, 16. September die größten Songs aus Claptons Werk im KulturSalon der Glockenspitze Altenkirchen. Klassiker wie „Sunshine of your love“, „Layla“, „wonderful tonight“ u.v.m. Sechs Musiker und zwei Chorsängerinnen bringen den charakteristischen Clapton – Sound mit akustischer Gitarre sowie Amps und Hammond Orgel auf die Bühne. Stimmgewaltig und intensiv interpretiert der Leadsänger Lukas Schüßler die Stücke, die zwei Generationen vor ihm komponiert wurden. Unbändige Spielfreude und jugendliche Frische machen den Zauber dieser außergewöhnlichen Band aus. 2019 wurde Slowhand mit dem Deutschen Rock & Pop Preis in der Kategorie Tribute ausgezeichnet.

Sa. 16. September 2023 – Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr – Ort: KulturSalon – Glockenspitze/Tennishalle, 57610 Altenkirchen (Im Sportzentrum 8) – Eintritt: VVK ab 27€; ABK 35€ – Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de Tel.: 02681 7118, im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen.