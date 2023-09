Veröffentlicht am 8. September 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Schüler erleben nachhaltige Landwirtschaft – Projektwoche von Wiedtal-Gymnasium und Untere Landwirtschaftsbehörde des Landkreises Neuwied begeistert Schüler

Kreis Neuwied. In einer spannenden Projektwoche haben das Wiedtal-Gymnasium (WTG) in Neustadt/Wied gemeinsam mit der Unteren Landwirtschaftsbehörde des Landkreises Neuwied Schülerinnen und Schüler für eine nachhaltige Landwirtschaft begeistert. Im Rahmen der sogenannten „Nachhaltigkeits-Projekttage“ erkundeten sie an drei Tagen die vielfältigen Aspekte der Nachhaltigkeit. Die Aktivitäten der Projektwoche reichten von praktischen Projekten wie Brotbacken und Möbelbau aus Einwegpaletten bis hin zur Entwicklung eines landwirtschaftlichen Betriebes unter ökologischen, ökonomischen und sozialen Faktoren.

Bei Letzterem half Jan Schumacher von der Unteren Landwirtschaftsbehörde der Neuwieder Kreisverwaltung. Er erklärte, welche Möglichkeiten die Behörde hat, um die Landwirtschaftsbetriebe bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitspraktiken zu unterstützen. Bei einem anschließenden Besuch eines Landwirtschaftsbetriebes, gab es spannende Einblicke in die Lebensmittelproduktion. Hier erfuhren die Schüler aus erster Hand, wie arbeitsintensiv und komplex die praktische Landwirtschaft sein kann, welche Rolle das Wetter spielt und welche Bedeutung Pflanzenschutzmittel haben.

Die gesammelten Eindrücke flossen dann direkt in die Entwicklung nachhaltiger Betriebskonzepte ein. „Die Jugendlichen erkannten, dass ein ausgewogener Einsatz von Maschinen und Handarbeit notwendig ist, um ökologische und ökonomische Ziele in Einklang zu bringen“, berichtet Jan Schumacher, „Die entworfenen Konzepte waren sehr kreativ und zeigten vielfältige Ansätze, wie ein landwirtschaftlicher Betrieb aufgebaut werden kann.“

Landrat Achim Hallerbach zeigte sich beeindruckt von den Ergebnissen der Projektwoche: „Toll was die Schülerinnen und Schüler in nur drei Tagen auf die Beine gestellt haben! Die Nachhaltigkeits-Projekttage setzen ein wichtiges Signal in Zeiten, in denen wir verantwortungsbewusst mit unseren Ressourcen umgehen müssen.“

Foto: Jan Schumacher von der Unteren Landwirtschaftsbehörde des Kreises Neuwied begutachtete mit den Schülerinnen und Schülern des Wiedtal-Gymnasiums ein Getreidefeld, das durch einen Hagelschauer zerstört wurde. Foto: Annika Schumacher