WALDBREITBACH – 3. Bärenkopplauf mit zahlreichen Rekorden in Waldbreitbach

Der VfL Waldbreitbach konnte bei der 3. Auflage des Bärenkopplaufs gleich mehrere Rekorde verbuchen. Die Anmeldezahlen deuteten bereits auf einen Teilnehmerrekord hin. So kamen 246 Läuferinnen und Läufer, nachdem sie an der Sporthalle gestartet waren, nach ca. 11 km mit +360/-260 Hm auf dem Klosterberg oberhalb Waldbreitbachs ins Ziel.

Beide Streckenrekorde wurden stark verbessert. Bei den Männern gewann Fabian Jenne, SG Wenden, den Lauf schon zum dritten Mal und war bereits nach 43:07 min im Ziel. Bei den Frauen konnte Adele Blaise-Sohnius, LAZ Rhein-Sieg, in 51:16 min die Bestmarke erheblich senken. Beide dürfen sich auch über den erstmals vergebenen „Bergpreis“ freuen, da sie als jeweils erste das Bärenkoppkreuz passierten. Zudem gab es noch 6 Altersklassenrekorde zu verbuchen. Einer davon geht auf das Konto von Heinz Schwarz vom VfL Waldbreitbach, der als erster der Altersklasse M75 bereits nach 1:08:09 Std. ins Ziel lief.

Der VfL Waldbreitbach konnte zudem einige sehr gute Platzierungen verbuchen. Franziska Schneider war in 57:44 min dritte Frau insgesamt. Ihr Bruder Thomas wurde in 49:10 min Sechster bei den Männern insgesamt. Arne von Schilling wurde in 54:09 min Dritter seiner Altersklasse M50. Thomas Schneider, Arne von Schilling und Heinz Schwarz standen auch als zweitbestes Team auf dem Siegerpodest. Siegermannschaft war das Team der LG Rhein-Wied mit Thierry van Riesen, Denni Neumann und Manuel Becker. Bei den Frauen war das Team des Lauftreff Venusberg wieder mal nicht zu schlagen.

Aktive, Begleiter und Zuschauer konnten es sich oben am Ziel auf den Klosterbergterrassen auch kulinarisch gut gehen lassen. Für die musikalische Stimmung sorgte die Blechbläserformation „Rahmser Böhmische“.

Das Organisationsteam bekam viel Lob aus der Läuferschar, was Streckenführung, -markierung und den Gesamtablauf anging. Vorsitzender Wolfgang Bernath, dankte dem großen Helferstab, der freiwilligen Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz für die Unterstützung. Alle Ergebnisse auf www.bärenkopplauf.de . Foto: eventfotografie24/Thorsten Holler