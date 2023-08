Veröffentlicht am 3. August 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Abenteuer Heimat“ führt unter Tage

Im Landkreis Altenkirchen gibt es vieles zu entdecken – aber auch in unmittelbarer Nachbarschaft. Daher findet das nächste „Abenteuer Heimat“ von Kreisvolkshochschule und Westerwald-Sieg-Tourismus kurz hinter der Kreisgrenze statt: Am Sonntag, 13. August ist die Grube „Edelstein“ in Luckenbach das nächste Ziel der Veranstaltungsreihe.

Erste Nachrichten von bergbaulicher Tätigkeit in der Gemarkung Luckenbach datieren aus dem Jahre 1685/1686. Das dort geförderte Erz wurde in der Atzelgifter Eisenhütte und der Hammerschmiede weiterverarbeitet. Die Grube „Edelstein“ wurde 1860 erstmals erwähnt. In diesem Jahr wurden die Schürfrechte neu verliehen. Wie aus einer „Gruben Charte“ der Bergmeisterei Dillenburg ersichtlich ist, verläuft die Brauneisensteingrube vom Stollenmundloch im Bereich Hardt circa 220 Meter in nordwestlicher Richtung. Hiervon ist jedoch nur ein Teil durch Abraumablagerungen begehbar. Letztmalig wurde die Grube „Edelstein“ in den Jahren 1921/22 von der Gelsenkirchener Bergwerks AG betrieben.

Treffpunkt für die Teilnehmenden ist um14.20 Uhr der Barbaraturm bei Malberg, von dort erfolgt eine gemeinsame Wanderung zum Besucherstollen nach Luckenbach. Vor Ort ist eine circa 45-minütige Führung mit Dr. Joachim Schneider (Natur- und Landschaftsführer Westerwald) geplant. Für die Führung ist eine Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule ab sofort möglich, online über vhs.kreis-ak.eu, per Mail: an kvhs@kreis-ak.de oder telefonisch unter (02681) 812213 – die Teilnahmegebühr beträgt 5 €, Kinder können kostenfrei teilnehmen.

Foto: Das nächste „Abenteuer Heimat“ findet in der Grube „Edelstein“ in Luckenbach statt. Foto: Dr. Joachim Schneider